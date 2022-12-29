фото: Минспорт РБ

Родившегося в США бойца смешанных единоборств Джеффа Монсона избрали первым вице-президентом Федерации спортивной борьбы Башкирии. Решение было принято на отчетном собрании членов организации 28 декабря. Об этом сообщило министерство спорта республики.

– На итоговом общем собрании членов Федерации спортивной борьбы республики состоялись выборы на должность первого вице-президента, – передали в ведомстве. – Большинством голосов был избран - Джеффри Уильям Монсон.

Напомним, Монсон является соратником главы Башкирии Радия Хабирова. У спортсмена есть гражданство России. В 2020 году он переехал жить в Уфу. До этого он занимал должность депутата Горсовета Красногорска – подмосковного города, которым до возвращения в республику руководил Хабиров.