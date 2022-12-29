Сотрудники ГИБДД Башкирии помогли водителю застрявшей в снегу фуры

кадр видео: ГИБДД РБ

В минувшие выходные на трассе М-5 в Иглинском районе Башкирии сотрудники ГИБДД – капитан Максим Коврига и старший лейтенант Радик Гилязов – помогли водителю застрявшей в снегу фуры. Грузовик при неблагоприятной погоде завяз в снежной массе на выезде с АЗС. Об этом 29 декабря сообщила пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

– Сотрудники ДПС остановили попутный грузовой автомобиль и с помощью троса полицейские помогли водителю выбраться из заснеженной обочины. Такая же помощь потребовалась ещё пяти автолюбителям, – рассказали в дорожной полиции.

Все водители поблагодарили сотрудников ГИБДД за помощь и продолжили свой путь.

В Госавтоинспекции добавили, что все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию в пути, могут в любое время дня и ночи обращаться за помощью по телефону 112. Полицейским окажут содействие и при необходимости вызовут техническую службу.