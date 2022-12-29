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НовостиОбщество29 декабря 2022 8:30

Синоптики опубликовали прогноз погоды в Уфе и Башкирии в новогоднюю ночь

Местный гидрометцентр ожидает благоприятные условия
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В новогоднюю ночь погода как в Башкирии в целом, так и в Уфе в частности ожидается «по-зимнему благоприятной»

В новогоднюю ночь погода как в Башкирии в целом, так и в Уфе в частности ожидается «по-зимнему благоприятной»

В новогоднюю ночь погода как в Башкирии в целом, так и в Уфе в частности ожидается «по-зимнему благоприятной». Об этом в своем прогнозе 29 декабря сообщили синоптики регионального гидрометцентра.

– В большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный снег. Сильных морозов не ожидается. Температура воздуха будет в пределах -12,-17°, при прояснениях до -18,-23°, в первый новогодний день -5,-10 °, по востоку до -15°, – рассказали специалисты.

В Уфе столбики термометров в новогоднюю ночь покажут -12,-14°, при прояснениях до -18°. 1 января будет тепло: -8,-10°.