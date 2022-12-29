При пожаре в жилом 5-этажном доме в Башкирии сотрудники МЧС спасли 13 человек

фото: МЧС РБ

При пожаре в жилом 5-этажном доме в башкирском городе Салавате сотрудники МЧС спасли 13 человек, в том числе троих детей. Инцидент произошел около часа ночи 29 декабря. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Возгорание случилось в однокомнатной квартире на втором этаже дома по улице Калинина. Прибывшие на место сотрудники экстренного ведомства сразу приступили к спасению людей, живущих этажами выше.

фото: МЧС РБ

Открытое горение было ликвидировано через 20 минут после того как поступил тревожный вызов. В результате пожара пострадал 60-летний – он надышался дымом. Его доставили в городскую больницу №2.

Расследование по факту пожара проводит дознаватель МЧС.