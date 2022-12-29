С 1 января 2023 года минимальная зарплата в Башкирии составит 19,7 тыс. рублей

С 1 января 2023 года минимальная зарплата во внебюджетной сфере Башкирии составит 19 743 рубля, а в бюджетной – 18 678

С 1 января 2023 года минимальная зарплата во внебюджетной сфере Башкирии составит 19 743 рубля, а в бюджетной – 18 678. Соответствующее трехстороннее соглашение 28 декабря подписали министр финансов республики Лира Игтисамова, а также председатели Федерации профсоюзов региона Гузель Мирошниченко и Башкирского союза промышленников и предпринимателей Айдар Насибуллин. Об этом сообщило местное правительство.

Как пояснили в кабмине, минимальная зарплата на федеральном уровне с 1 января установлена в размере 16 242 рубля. Регионы России имеют право принимать свои соглашения об оплате труда. Согласно подписанному 28 декабря документу, в республике, кроме обычного уральского коэффициента в 15%, будет установлен дополнительный региональный повышающий коэффициент в 5,7%.

– С 1 января 2023 года для работников внебюджетной сферы Башкортостана устанавливается минимальная заработная плата в размере 19 743 рубля (16 242 x 1.057 x 1.15 = 19 743), а для работников бюджетной сферы – 18 678 рублей (16 242 x 1.15 = 18 678), – рассказали в правительстве.

Если сотрудник выполнит все свои обязательства и отработает норму рабочего времени за полный месяц, то во внебюджетной сфере работодатель не будет иметь право выплачивать зарплату меньше суммы в 19 743 рубля, а в бюджетной – меньше 18 678 рублей.