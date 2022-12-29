Спикер парламента Башкирии развеял слухи о переводе некоторых депутатов на Донбасс

фото: vk.com // Константин Толкачев

Спикер башкирского парламента Константин Толкачев высказался о слухах по поводу назначений кого-либо из местных депутатов на должности новых республик на Донбассе. Председатель Госсобрания-Курултая заявил, что никаких кадровых решений по этому поводу нет. Об этом он сказал в четверг, 29 декабря.

– Кадровые вопросы будут решаться в плановом порядке. Но пока никаких конкретных решений, которые касались бы депутатов, нет, – отметил Толкачев. – Пока рано говорить, что там [на Донбассе] есть созревшее поле для полноценной парламентской работы. Для нормальной деятельности парламента, как и для нормализации жизни населения в целом, предстоит еще решить множество вопросов.

Спикер добавил, что в то же время Башкирия планирует заключить межпарламентские соглашения с Донецкой и Луганской народными республиками. Возможные договоренности призваны интегрировать ДНР и ЛНР в российское правовое поле.