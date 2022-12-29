Более 80 туристов из Уфы застряли в аэропорту Алматы и могут встретить там Новый год

В аэропорту Алматы в Казахстане застряли 83 туриста из Уфы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту Алматы в Казахстане застряли 83 туриста из Уфы. Они могут встретить там Новый год из-за того, что опоздали на транзитный рейс на Пхукет. Об этом через телеграм-каналы 29 декабря рассказала одна из пассажирок.

– Ночью прилетели мы [из Уфы] в Алматы с задержкой на четыре часа. Представитель авиакомпании уверял, что нам дождутся и отвезут на Пхукет. Но нас обманули. Ближайший рейс – 2 января. И сейчас я могу сказать, что это будет самый замечательный Новый год – в Алмате я его еще не встречала, – поделилась женщина.

фото: телеграм // БашДТП | Bash.dtp.official

В пресс-службе аэропорта Уфы «КП-Уфа» рассказали, что рейс из Уфы в Алматы авиакомпании UTair был задержан на пять с половиной часов. «Пассажиры были обеспечены прохладительными напитками и горячим питанием», добавили в авиагавани. На вопрос о том, с чем была связана задержка, там попросили обратиться в авиакомпанию.