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НовостиОбщество29 декабря 2022 5:53

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал о ходе строительства нового снегоплавильного пункта

На площадке установили оборудование для забивки свай
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Ратмир Мавлиев

фото: vk.com // Ратмир Мавлиев

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев рассказал о строительстве нового снегоплавильного пункта по улице Сагита Агиша. Сити-менеджер поделился информацией о текущем прогрессе стройки в своих соцсетях 28 декабря.

– Установили оборудование для забивки свай. После переустройства канализации приступили к тестовой забивке свай, – написал чиновник. – По другим инженерным коммуникациям вынос сетей завершили, смонтировали железобетонные колодцы, проложили трубы канализации.

Мэр добавил, что в ближайшее время начнется работа по копке котлована под размещение самой снегоплавильный установки.

Напомним, ранее «КП-Уфа» писала о строительстве этого снегоплавильного пункта и недовольстве жителей, возле домов которых он появится.