АО «Транснефть – Урал» в 2022 году провело почти 57 тысяч экологических исследований

Около 57 тысяч экологических исследований провело в 2022 году АО «Транснефть – Урал» в рамках эколого-аналитического мониторинга состояния окружающей среды на своих производственных объектах. При этом на долю аккредитованных лабораторий предприятия пришлось около 45 тысяч исследований, еще около 12 тысяч выполнены сторонними лабораториями.

Проведено 17 тысяч исследований проб атмосферного воздуха, 38,8 тысяч исследований проб сточных и поверхностных вод, питьевой и технической воды, около 1 тысячи анализов почвы. Превышения предельно-допустимых концентраций контролируемых веществ не выявлено.

Высокий уровень качества исследований в аккредитованных эколого-аналитических лабораториях АО «Транснефть – Урал» обеспечивается в том числе и благодаря их оснащению современным оборудованием. Так, в 2022 году было приобретено 6 спектрофотометров для оценки качества воды и 2 хроматографических комплекса на базе газовых хроматографов для определения наличия загрязняющих веществ в воздухе.

Программу мероприятий в сфере охраны окружающей среды АО «Транснефть – Урал» ежегодно выполняет в полном объеме. Система экологического менеджмента предприятия сертифицирована по международному стандарту ISO14001:2015.