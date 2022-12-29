Добровольцы башкирского батальона имени Шаймуратова подарили Хабирову знамя

фото: vk.com // Радий Хабиров

Добровольцы батальона имени генерала Шаймуратова подарили главе Башкирии Радию Хабирову знамя во время его поездки на Донбасс. Об этом руководитель региона рассказал в своих соцсетях 28 декабря.

– На нем [знамени] – пожелания наших воинов. Передам знамя в музей. Это ещё одна страница героической истории Башкортостана, – написал руководитель региона.

Напомним, глава Башкирии 28 декабря посетил Донбасс. Там он встретился с военнослужащими, руководителями ЛНР и ДНР, а также с отправившимся добровольцем на специальную военную операцию вице-премьером республики Азатом Бадрановым.