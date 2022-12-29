Пять человек пострадали в Башкирии при ДТП с Lada Granta и Nissan Almera

фото: ГИБДД РБ

В Стерлитамакском районе Башкирии пять человек пострадали при ДТП с двумя легковушками. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария произошла на 28-м километре автодороги Стерлитамак-Красноусольский. Там столкнулись Lada Granta под управлением 69-летнего жителя Стерлитамака, и встречная Nissan Almera, за рулем которого находился мужчина 32-летний мужчина из Гафурийского района.

фото: ГИБДД РБ

В ДТП пострадали оба водителя, а также три пассажирки: пенсионерки 70 и 72 лет из Lada и 24-летняя девушка из Nissan. Всех из доставили в больницу.

фото: ГИБДД РБ

ГИБДД проводит проверку по факту происшествия.