В реках Башкирии обнаружили повышенное содержание марганца и железа

В ноябре 2022 года Центр мониторинга при гидрометеорологической службе Башкирии обнаружил в реках республики повышенное содержание марганца и железа Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ноябре 2022 года Центр мониторинга при гидрометеорологической службе Башкирии обнаружил в реках республики повышенное содержание марганца, железа и еще нескольких загрязняющих веществ и соединений. Всего было проанализировано 47 проб воды. Отчет появился на сайте регионального Гидрометцентра.

В реке Уршак обнаружено повышенное содержание:

– марганца – до 15 ПДК (Булгаково, Уфимский район);

– ртути – до 2,1 ПДК (Булгаково, Уфимский район);

– сульфатов – до 10 ПДК (природный фон).

В реке Белой (между городами Мелеузом и Благовещенском) было выявлено превышение предельно допустимой концентрации ртути в 1,1-2,9 раза, загрязненность воды соединениями железа в реке Кизил в селе Бурангулова (Абзелиловский район) составила 9 ПДК. В черте города Салавата в реке Белой фиксировались хлориды, органические вещества по химическому потреблению кислорода, фенолы, соединения азота аммонийного и нитритного, меди до 2 ПДК и нефтепродуктов до 3 ПДК.