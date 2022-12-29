Стало известно, какой будет погода в Башкирии в последние дни 2022 года

Синоптики Башгидрометцентра рассказали, какой будет погода в Башкирии в последние дни 2022 года Фото: Рустем АХУНОВ

Синоптики Башгидрометцентра рассказали, какой будет погода в Башкирии в последние дни 2022 года.

Сегодня, 29 декабря, местами по республике пройдет небольшой снег. Ветер будет северо-восточным, умеренным. Днем температура воздуха составит -5,-10°, по северо-востоку до -15°.

В пятницу, 30 декабря, местами интенсивность осадком может увеличиться. Ночью столбики термометров покажут -9,-14° (по востоку до -19°), днем -5,-10°.

В субботу, 31 декабря, в регионе сохранится небольшой снег. Ветер сменит направление на восточное, но останется умеренным. После захода солнца температура воздуха упадет до -11,-16° (при прояснениях подморозит до -20,-25°), днем потеплеет: -5,-10° (по востоку до -15°).