Хабиров опубликовал фото с отправившимся добровольцем на СВО вице-премьером Башкирии

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях 28 декабря опубликовал общее фото с вице-премьером республики Азатом Бадрановым, который в качестве добровольца отправился в зону специальной военной операции. Руководитель региона признался, что для него этот снимок – «особенный».

– Никогда не мог предположить, что будем встречаться вот так. Никогда не думал, что увижу его в военной форме и бронежилете. У каждого времени свои решения и свои мужчины, – отметил Хабиров.

Азат Бадранов заявил о готовности отправиться добровольцем на СВО в конце сентября, тогда же он объяснил свое решение. Чиновника проводили на службу в ноябре. Он носит звание лейтенанта.

Напомним, глава Башкирии 28 декабря побывал на Донбассе. Там он встретился с военнослужащими, а также руководителями ЛНР и ДНР.