Радий Хабиров во время поездки на Донбасс встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным

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Башкирия намерена закрепить приоритеты взаимодействия с Донецкой народной республикой как с регионом России на основе коммюнике, подписанным в марте текущего года. Соответствующее предложение на встрече с исполняющим обязанности главы ДНР Денисом Пушилиным озвучил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба его администрации.

Договоренность между республиками предусматривает укрепление торгово-экономических отношений, научно-технического сотрудничества, связей в сфере здравоохранения, образования, молодёжной политики, культуры и туризма.

Башкирия и ДНР также договорились организовать совместный турнир на призы глав обеих республик. Соревнование будет ежегодно проводиться в Уфе или Донецке.

Напомним, Радий Хабиров съездил на Донбасс. Там он встретился с военнослужащими и главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником.