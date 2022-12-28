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НовостиОбщество28 декабря 2022 17:36

Радий Хабиров во время поездки на Донбасс встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным

Они обсудили сотрудничество республик j,
Источник:kp.ru
фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Башкирия намерена закрепить приоритеты взаимодействия с Донецкой народной республикой как с регионом России на основе коммюнике, подписанным в марте текущего года. Соответствующее предложение на встрече с исполняющим обязанности главы ДНР Денисом Пушилиным озвучил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба его администрации.

Договоренность между республиками предусматривает укрепление торгово-экономических отношений, научно-технического сотрудничества, связей в сфере здравоохранения, образования, молодёжной политики, культуры и туризма.

Башкирия и ДНР также договорились организовать совместный турнир на призы глав обеих республик. Соревнование будет ежегодно проводиться в Уфе или Донецке.

Напомним, Радий Хабиров съездил на Донбасс. Там он встретился с военнослужащими и главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником.