«Салават Юлаев» на выезде уступил трактору в предпоследней игре КХЛ в 2022 году

фото: ХК "Салават Юлаев"
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» на выезде уступил челябинскому «Трактору» в предпоследней игре регулярного чемпионата КХЛ в 2022 году. Матч прошел 28 декабря и закончился со счетом 4:2.
В первом периоде хозяева дважды поразили ворота уфимской команды – дубль оформил Владимир Ткачев. На пятой минуте второго отрезка встречи одну шайбу отквитал Николай Кулемин. Под конец периода команды обменялись шайбами: за «Трактор» забил Сергей Калинин, за «юлаевцев» – Александр Кадейкин. Итоговый счет на табло установил Алексей Бывальцев.
«Трактор» (Челябинск) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 4:2 (2:0, 1:2, 1:0).
Голы:
1:0 (04:04) – Владимир Ткачёв;
2:0 (09:41) – Владимир Ткачёв;
2:1 (25:11) – Николай Кулёмин;
3:1 (36:08) – Сергей Калинин;
3:2 (39:15) – Александр Кадейкин;
4:2 (47:42) – Алексей Бывальцев.
Сейчас в таблице чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» занимает пятую строчку. В активе у команды 54 очка. Впереди у уфимского клуба выездной матч против омского «Авангарда» (30 декабря).