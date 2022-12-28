«Салават Юлаев» на выезде уступил трактору в предпоследней игре КХЛ в 2022 году

фото: ХК "Салават Юлаев"

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» на выезде уступил челябинскому «Трактору» в предпоследней игре регулярного чемпионата КХЛ в 2022 году. Матч прошел 28 декабря и закончился со счетом 4:2.

В первом периоде хозяева дважды поразили ворота уфимской команды – дубль оформил Владимир Ткачев. На пятой минуте второго отрезка встречи одну шайбу отквитал Николай Кулемин. Под конец периода команды обменялись шайбами: за «Трактор» забил Сергей Калинин, за «юлаевцев» – Александр Кадейкин. Итоговый счет на табло установил Алексей Бывальцев.

«Трактор» (Челябинск) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 4:2 (2:0, 1:2, 1:0).

Голы:

1:0 (04:04) – Владимир Ткачёв;

2:0 (09:41) – Владимир Ткачёв;

2:1 (25:11) – Николай Кулёмин;

3:1 (36:08) – Сергей Калинин;

3:2 (39:15) – Александр Кадейкин;

4:2 (47:42) – Алексей Бывальцев.

Сейчас в таблице чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» занимает пятую строчку. В активе у команды 54 очка. Впереди у уфимского клуба выездной матч против омского «Авангарда» (30 декабря).