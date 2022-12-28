При пожаре в бревенчатой бане в Башкирии погиб мужчина

фото: МЧС РБ

При пожаре в бане в Благовещенском районе Башкирии погиб 82-летний мужчина. Инцидент произошел утром 28 декабря на улице Центральной в деревне Александровка. Об этом сообщило региональное МЧС.

– Огнем повреждена бревенчатая баня размерами 3 на 8 метра, – передали в экстренном ведомстве. – В ходе разбора места пожара обнаружено тело мужчины 1940 года рождения.

Причину пожара устанавливает дознаватель МЧС.

Напомним, в минувший вторник, 26 декабря, в Башкирии произошло сразу два смертельных пожара: в городе Бирске и Баймакском районе.