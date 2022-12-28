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НовостиОбщество28 декабря 2022 15:41

В Башкирии казачество будет помогать полиции охранять порядок в новогоднюю ночь

На рождество сотрудники МВД будут обеспечивать безопасность в более чем двухстах храмах и церквях
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии охранять порядок в новогоднюю ночь полицейским помогут дружинники, сотрудники охранных компаний и представители казачества

В Башкирии охранять порядок в новогоднюю ночь полицейским помогут дружинники, сотрудники охранных компаний и представители казачества

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии охранять порядок в новогоднюю ночь полицейским помогут дружинники, сотрудники охранных компаний и представители казачества. Об этом 28 декабря сообщило региональное МВД.

– В ночь с 6 на 7 января будет обеспечиваться безопасность в более чем в 200 храмах и церквях, – передали в правоохранительном ведомстве.

Полиция попросила жителей быть осторожными при использовании фейерверков и употреблении алкоголя. Там отметили, что нетрезвый человек может не только сам нарушить закон, но и стать жертвой преступления.