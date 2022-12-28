Жителей Башкирии предупредили о сильной изморози

Вечером 28 и в течение суток 29 декабря в отдельных северо-восточных районах Башкирии ожидается сильная изморозь диаметров 50 и более миллиметров Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Вечером 28 и в течение суток 29 декабря в отдельных северо-восточных районах Башкирии ожидается сильная изморозь диаметров 50 и более миллиметров. Об этом со ссылкой на синоптиков регионального гидрометцентра предупредило МЧС республики.

В четверг, 29 декабря, в Башкирии местами пройдет небольшой снег. Северо-восточный ветер будет умеренным.

Температура воздуха ночью составит -12,-17° (при прояснениях -19,-24°), днем потеплеет -5,-10° (по северо-востоку сохранится холод до -15°).

Ранее МЧС также предупредило, что 29 декабря республику накроет густой туман.