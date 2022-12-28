Бастрыкин запросил доклад о смерти школьницы из Уфы, найденной мертвой в подъезде

Бастрыкин запросил доклад об обстоятельствах смерти 15-летней школьницы

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад у исполняющего обязанности руководителя башкирского управления Ильяса Масаллимова об обстоятельствах смерти 15-летней школьницы, которую нашли мертвой в уфимском подъезде около ее квартиры. Об этом сообщила пресс-служба СК.

– Следователями и криминалистами совместно с полицейскими проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы и родители девушки, исследуются жилищно-бытовые условия проживания семьи, устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему, – передали в ведомстве.

Напомним, девочку нашли мертвой вечером 27 декабря в одном из подъездов дома по улице Ферина в Калининском районе. На ее теле не было видимых повреждений. По данным телеграм-канала Mash Batash, у рта школьницы была обнаружена пена.