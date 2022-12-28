Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 декабря 2022 14:25

Радий Хабиров навестил врачей из Башкирии в городе Красный луч ЛНР

Руководитель региона встретился с девятой бригадой врачей, которая скоро должна вернуться домой
Источник:kp.ru
фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе поездки на Донбасс навестил врачей из региона, которые работают в городе Красный луч Луганской народной республики. Об этом в среду, 28 декабря, он сообщил в своих соцсетях.

– Это восьмая бригада из республики, они завершают смену и скоро вернутся домой. Есть здесь и те, чья командировка длится уже полгода, – написал чиновник. – Низкий поклон медикам за их труд, профессионализм и золотое сердце.

Напомним, во время поездки на Донбасс руководитель региона также встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником, а также с добровольцами башкирских батальонов и мобилизованными жителями.