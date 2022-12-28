Радий Хабиров навестил врачей из Башкирии в городе Красный луч ЛНР

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Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе поездки на Донбасс навестил врачей из региона, которые работают в городе Красный луч Луганской народной республики. Об этом в среду, 28 декабря, он сообщил в своих соцсетях.

– Это восьмая бригада из республики, они завершают смену и скоро вернутся домой. Есть здесь и те, чья командировка длится уже полгода, – написал чиновник. – Низкий поклон медикам за их труд, профессионализм и золотое сердце.

Напомним, во время поездки на Донбасс руководитель региона также встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником, а также с добровольцами башкирских батальонов и мобилизованными жителями.