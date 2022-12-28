Хабиров встретился с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником

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Глава Башкирии Радий Хабиров во время рабочей поездки на Донбасс встретился с главой Луганской народной республики Леонидом Пасечником. Они обсудили вопросы укрепления сотрудничества и помощь в восстановлении населенных пунктов ЛНР. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба администрации Хабирова.

Руководитель региона заверил, что республика выполнит все взятые на себя обязательства в части ремонтам социальных объектов Донабасса и поддержки местных жителей.

– Вы проходите непростой период, нужно восстанавливать инфраструктуру. Мы выполняем все взятые на себя обязательства, отремонтировали 46 объектов в подшефном городе Красный Луч. И сегодня хотим вместе с вами подумать о планах на следующий год, – отметил Хабиров.

Он предложил сформировать соглашение о сотрудничестве между Башкирией и ЛНР – у регионов, по словам чиновника, «есть большой экономический потенциал развития взаимодействия». Чиновник пригласил луганскую делегацию посетить Башкирию с бизнес-миссией, чтобы определить конкретные направления для перспективных совместных проектов.

По словам главы республики, сейчас в Красном Луче работает девятая бригада медиков из Башкирии. Всего регион отправил на Донбасс 33 колонны с гуманитарной помощью: часть провизии идет жителям ЛНР, часть – военнослужащим.

Напомним, во время поездки на Донбасс Радий Хабиров также навестил бойцов добровольческих батальонов и мобилизованных граждан Башкирии.