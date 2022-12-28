Всех детей-студентов мобилизованных жителей Башкирии переведут с коммерции на бюджет

Всех детей-студентов мобилизованных жителей Башкирии переведут с коммерческой формы обучения на бюджетную в колледжах и университетах Фото: Мария ЛЕНЦ

Всех детей мобилизованных жителей Башкирии, учащихся в колледжах и вузах, переведут с коммерческой формы обучения на бюджетную. Такое решение было принято 27 декабря на заседании Совета ректоров вузов республики. Об этом в своих соцсетях сообщил министр образования региона Айбулат Хажин.

Детям мобилизованных также предоставят бесплатное проживания в общежитиях вузов, для обучающихся по очной форме обучения окажут материальную поддержку.

Хажин пояснил, что для получения перечисленных выше мер поддержки студенту необходимо обратиться с заявлением в администрацию вуза.