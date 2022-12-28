В Башкирии на двух женщин с крыши дома рухнула масса снега

кадр видео: телеграм // ПОДСЛУШАНО | НЕФТЕКАМСК

В башкирском городе Нефтекамске на двух женщин с крыши дома рухнула глыба снега. Инцидент случился на Комсомольском проспекте. Сообщение об этом появилось в одном из городских каналов в телеграме. К публикации было прикреплено видео с места происшествия.

На кадрах видно, как снег обрушивается на двух женщин, стоящих у подъезда. Одна из них не удерживается на ногах и падает. В этот момент к ней подбегает неравнодушный прохожий, чтобы помочь подняться.

Происшествием уже заинтересовалась местная прокуратура. Она началу проверку. Ведомство даст оценку действиям управляющей организации, отвечающей за содержание дома, с которого сошел снег. В пресс-службе правоохранительного органа добавили, что устанавливают личности женщин с видео - за медицинской помощью они не обращались.