МЧС: Башкирию 29 декабря накроет густым туманом

29 декабря местами по Башкирии возникнет туман, видимость в котором сократится до 500 и менее метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ночью и утром в четверг, 29 декабря, местами по Башкирии возникнет туман, видимость в котором сократится до 500 и менее метров. На отдельных участках дорог появится гололедица. Об этом предупредило региональное МЧС.

По данным синоптиков регионального гидрометцентра, местами по республике пройдет небольшой снег. Ветер восточного и юго-восточного направлений будет умеренным.

Температура воздуха ночью опустится до -9,-14° (при прояснениях -18°). Днем столбики термометров покажут -7,-12°.