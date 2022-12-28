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НовостиОбщество28 декабря 2022 11:54

МЧС: Башкирию 29 декабря накроет густым туманом

Видимость сократится до 500 и менее метров
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
29 декабря местами по Башкирии возникнет туман, видимость в котором сократится до 500 и менее метров

29 декабря местами по Башкирии возникнет туман, видимость в котором сократится до 500 и менее метров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ночью и утром в четверг, 29 декабря, местами по Башкирии возникнет туман, видимость в котором сократится до 500 и менее метров. На отдельных участках дорог появится гололедица. Об этом предупредило региональное МЧС.

По данным синоптиков регионального гидрометцентра, местами по республике пройдет небольшой снег. Ветер восточного и юго-восточного направлений будет умеренным.

Температура воздуха ночью опустится до -9,-14° (при прояснениях -18°). Днем столбики термометров покажут -7,-12°.