Почтовые отделения в Башкирии изменят график работы в новогодние праздники

Отделения «Почты России» в Башкирии изменят график работы в новогодние праздники Фото: Олег ЗОЛОТО

Отделения «Почты России» в Башкирии изменят график работы в новогодние праздники. Об этом предупредили в пресс-службе организации.

31 декабря почтовые отделения закроются на час раньше обычного. 1, 2 и 7 января для них будут выходными. В эти дни почтальоны не будут разносить отправления и периодические издания. Пенсии и пособия они доставят по графику регионального отделения Пенсионного фонда.

3-5 и 6-9 января почтовые отделения будут работать в своем штатном режиме.

Ранее Минздрав Башкирии озвучил график работы поликлиник в новогодние праздники.