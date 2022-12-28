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НовостиОбщество28 декабря 2022 11:10

Почтовые отделения в Башкирии изменят график работы в новогодние праздники

Выходными для них будут 1, 2 и 7 января
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Отделения «Почты России» в Башкирии изменят график работы в новогодние праздники

Отделения «Почты России» в Башкирии изменят график работы в новогодние праздники

Фото: Олег ЗОЛОТО

Отделения «Почты России» в Башкирии изменят график работы в новогодние праздники. Об этом предупредили в пресс-службе организации.

31 декабря почтовые отделения закроются на час раньше обычного. 1, 2 и 7 января для них будут выходными. В эти дни почтальоны не будут разносить отправления и периодические издания. Пенсии и пособия они доставят по графику регионального отделения Пенсионного фонда.

3-5 и 6-9 января почтовые отделения будут работать в своем штатном режиме.

Ранее Минздрав Башкирии озвучил график работы поликлиник в новогодние праздники.