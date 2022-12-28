Подарки под елку: каким брендам смартфонов доверяют жители Башкирии

В тройке самых популярных производителей гаджетов новый лидер, а Apple снова не смог попасть в топ. Эксперты МегаФона провели анализ, как за год изменились потребительские предпочтения жителей региона.

К декабрю 2022 года на первом месте оказался китайский Xiaomi. Смартфонами бренда пользуются 27% абонентов оператора в республике. Год назад приверженцев у этого производителя было на 3% меньше. Второе место занял прежний лидер Samsung, который имеет сейчас долю 25%. На третьей позиции — Huawai с результатом 18%. Apple, хотя и продемонстрировал некоторый рост среди клиентов МегаФона, остался четвертым в рейтинге.

При выборе подарков также можно учесть, что пользователи-женщины чаще расходуют интернет-трафик на технике от Samsung, а вот представители сильного пола предпочитают выходить в сеть с Xiaomi. Также прекрасную половину, вероятно, порадуют аксессуары к смартфонам: гарнитуры, наушники. Второй год подряд они проводят в разговорах по телефону на 15% больше времени, чем мужчины.

Чтобы новогодние покупки были комфортнее, оператор дополнительно развернул инфраструктуру связи внутри торговых комплексов. Такие телеком-объекты работают в большинстве моллов Уфы, среди которых «Планета», «Мега», «Центральный», «Башкирия», «Семья», «Аркада» и другие.