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НовостиОбщество28 декабря 2022 10:46

За четыре года в Башкирии расселили более 80 тыс. кв. м аварийного жилья

В соответствующую адресную программу вложено 1,7 млрд рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии за четыре года расселили более 80 тыс. квадратных метров аварийного жилья – целевой показатель по профильному нацпроекту был превышен в 1,5 раза

В Башкирии за четыре года расселили более 80 тыс. квадратных метров аварийного жилья – целевой показатель по профильному нацпроекту был превышен в 1,5 раза

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Башкирии за четыре года расселили более 80 тыс. квадратных метров аварийного жилья – целевой показатель по профильному нацпроекту был превышен в 1,5 раза. Об этом на заседании местного правительства сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.

Адресная программа по расселению реализуется в четыре этапа, которые рассчитаны на 2019-2023 год, и касается 213 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Из них 129 домов площадью 36,7 тыс. квадратных метров расселяются при участии средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Всего на реализацию программы выделено более 1,7 млрд рублей. Ее участниками являются 26 муниципалитетов. При расселении гражданам выделяют благоустроенное жилье либо предоставляют выплаты.