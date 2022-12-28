В Башкирии две пьяные подружки повесили собаку и закидали ее кирпичами на глазах детей

В Благоварском районе Башкирии две пьяные подруги повесили собаку на заброшенной ферме и начали кидать в нее кирпичи на глазах детей.

Жуткая история беспричинного насилия произошла в одной из деревень Благоварского района Башкирии. По данным местного суда, там две нетрезвые сельчанки увели со двора собаку, накинув удавку на шею животного. Пса притащили на заброшенную ферму и попытались повесить. Из-за того, что женщины были пьяны, им не получилось убить животное и они оставили собаку висеть. После они принялись кидать в пса кирпичами, а после оставили висеть окровавленное животное на развалинах здания. Примечательно, что за всем этим наблюдали несовершеннолетние, которые находились рядом. К счастью, искалеченную собаку удалось спасти местным ветеринарам – у животного зафиксировали рассечения, переломы, ушибы ссадины, разрывы тканей и сотрясение мозга.

В суде женщины полностью признали вину в жестоком обращении с животным. Судья оштрафовал каждую на 20 тысяч рублей.