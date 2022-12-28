В Башкирии появится пансионат для пожилых и инвалидов за 20,1 млн рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кушнаренковском районе Башкирии появится частный пансионат для пожилых людей и инвалидов. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.

Недавно Минсемьи республики подписало концессионное соглашение на 40 лет о строительстве данного объекта. В учреждении, что будет расположено, в селе Канлы будет 36 койко-мест. Реализация проекта позволит создать не менее 20 рабочих мест. К слову, пансионат будет переделан из ранее закрытой школы

Инвестором строительства выступит Центр социального обслуживания населения «Доверие-Кушнаренково». Вложения оцениваются 20,1 миллионов рублей.

– Из них 8,1 миллионов рублей – собственные средства, шесть миллионов рублей – за счет гранта и еще столько же – заемные средства, – пояснили чиновники.