В Уфе в подъезде дома нашли мертвой 15-летнюю девочку

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В Калининском районе Уфы в подъезде дома нашли мертвой 15-летнюю девочку. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.

Согласно предварительным данным, труп без видимых телесных повреждений несовершеннолетней был найден вчера, 27 декабря, в подъезде ее дома на улице Ферина.

Правоохранители провели осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время специалисты опрашивают очевидцев и родителей подростка, также проводится изучение жилищно-бытовые условий семьи девочки.

– Устанавливаются иные причины и условия, способствующие произошедшему. Ход и результаты проверки находятся на контроле в аппарате следственного управления республики, – сообщил СК.