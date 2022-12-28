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НовостиОбщество28 декабря 2022 9:29

В Уфе ограничат продажу алкоголя

Спиртное будет возможным купить только в определенные часы
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Уфе ограничат продажу алкоголя. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Меры будут введены на четыре дня новогодних каникул. 3, 4 и 5 января спиртное будет нельзя купить с 17:00 до 10:00 следующего дня, 6 числа – с 17:00 до 23:00.

Запрет был введен на законодательном уровне, и исключения из него составляют предприятия общественного питания – кафе, рестораны, бары. За нарушения требований предусмотрен штраф. Для должностных лиц он составляет от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических – от 100 до 300 тысяч с конфискацией продукции или без таковой.

К слову, подобные ограничения в Башкирии действует также в День знаний, День молодежи, а также во периоды последних звонков и сабантуев.