АО «Транснефть – Урал» полностью выполнило программу диагностики

АО «Транснефть – Урал» подвело итоги работ по диагностике производственных мощностей. В 2022 году было обследовано 28 участков магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Их общая длина превышает 4 тысячи километров: это около половины совокупной протяженности магистральных трубопроводов предприятия.

Точную оценка состояния трубопроводов обеспечивает применение современных дефектоскопов, которые разработаны и производятся АО «Транснефть – Диаскан». Данное оборудование обладает улучшенными характеристиками, а применение различных физических методов исследования позволяет обнаруживать любые отклонения в состоянии стенок трубы: повреждения изоляционного покрытия, трещины, ориентированные в различных направлениях, расслоения, потери металла. Данные, которые были получены при проведении диагностики, будут использованы при формировании программы плановых ремонтных работ на магистральных трубопроводах АО «Транснефть – Урал».

Кроме того, на предприятии провели полную техническую диагностику 5 резервуаров и частичную– 22 резервуаров. Это позволит определить срок их безопасной эксплуатации.

Постоянный мониторинг состояния оборудования – важный фактор обеспечения промышленной и экологической безопасности объектов предприятия.