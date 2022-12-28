В Башкирии рассказали, у кого будут в первую очередь брать анализы на грипп и ОРВИ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, у кого в Башкирии будут в первую очередь брать анализы на грипп и ОРВИ. Об этом рассказала пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Сегодня, 28 декабря, вступили в силу изменения в постановление главного санитарного врача страны «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидемическом сезоне 2022-2023 годов». Согласно ему, теперь при госпитализации или оказании медпомощи в поликлиниках тестировать на грипп и ОРВЗ будут в первую очередь тех, у его есть хронические заболевания, людей лицам старше 60 лет, лиц, находящиеся в стационарных учреждениях закрытого типа, а также детей до шести лет.

Кроме того, теперь срок доставки биоматериала в лабораторию не должен превышать 24 часов с момента его отбора. Также срок лабораторного исследования не должен превышать суток с момента поступления материала. Таким образом, максимальное время от момента отбора до получения результата, согласно закону, должны быть двое суток.