Власти Башкирии рассказали, на какую поддержку может рассчитывать промышленность

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Стало известно, на какую поддержку могут рассчитывать промышленные предприятия республики. Об этом рассказало информационное агентство «Башинформ» со ссылкой региональные госведомства.

Минпром Башкирии сообщил, что для поддержки промышленных предприятий был разработан и принят план мероприятий с общим объемом финансирования на сумму более 54 миллиардов рублей. Известно, что организациям уже возмещено 129,3 миллионов рублей.

Предприятия легкой промышленности могут рассчитывать на компенсацию затрат при покупке сырья и оборудования, а лесопромышленного комплекса – на покупку оборудования. В текущем году последним власти направили 74,6 миллиона рублей.

В Башкирии также можно воспользоваться субсидиями на строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. На это в казне, согласно данным этого года, было заложено 360 миллионов рублей.