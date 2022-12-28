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В Башкирии частные приюты для животных получат господдержку. Об этом рассказала пресс-служба регионального Государственного собрания.

Депутаты Курултая республики в первом чтении приняли законопроект «О внесении изменения в Закон Республики Башкортостан «Об ответственном обращении с животными в Республике Башкортостан». Он устанавливает возможность оказания государством поддержки владельцам частных приютов для животных. Это, считают парламентарии, сократить число бездомных животных.

Как утверждает председатель Госсобрания, мера по господдержке обойдется республике намного дешевле, нежели строительство государственных приютов. Поэтому депутаты видят идею проекта закона логичной и экономически целесообразной.