Фото: transport.bashkortostan.ru

В Уфе продлят работу автобусов в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом рассказала пресс-служба предприятия «Башавтотранс».

Общественный транспорт будет работать до 02:00 с интервалом в 20-30 минут по маршрутам:

№69 «Микрорайон Белореченский – ДК УМПО»;

№226 «Уфимский ДОК – торговый центр «Мега»;

№75 «ОАО «Амстар» — торгово-сервисный комплекс «Пушкинский»;

№6 «оздоровительный комплекс «Сипайловский» — торгово-сервисный комплекс «Пушкинский»;

№74 «Уфимский ДОК – улица Дзержинского»;

№№51/51а «Автоцентр ВАЗ — Трикотажная фабрика»;

№39 «оздоровительный комплекс «Сипайловский» — ТСК «Пушкинский».

1 и 2 января режим работы автобусов в утренние часы измениться, а рейсы по некоторым маршрутам в принципе не будут выполняться. С 3 по 8 января общественный транспорт «Башавтотранса» будет работать по расписанию выходного дня.