В Башкирии водитель ВАЗ-21099 насмерть сбил 60-летнюю пенсионерку

Фото: ГИБДД по Башкирии

Вчера вечером, 27 декабря, в Дуванском районе Башкирии водитель ВАЗ-21099 насмерть сбил 60-летнюю женщину. О трагедии рассказал в своем телеграм-канале руководитель региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Происшествие случилось в селе Улькунды. На улице 60 лет Октября 39-летний мужчина за рулем ВАЗ-21099 наехал на пожилую местную жительницу. В результате произошедшего ЧП пенсионерка скончалась прямо на месте ДТП. Водитель утверждает, что женщина двигалась по середине проезжей части во встречном направлении.

В настоящее по факту случившегося дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.