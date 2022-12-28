В Башкирии установили 8 капитальных и 55 модульных ФАПов

Фото: vk.com/radiyhabirov

В Башкирии в 2022 году установили восемь капитальных и 55 модульных фельдшеро-акушерских пунктов. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.

Средства на их установку были выделены как из федеральной, так и из республиканской казны. Новые ФАПы руководитель региона охарактеризовал как «современные и комфортные». По его словам, «в них есть все для того, чтобы оказать пациенту первую помощь».

Для сложных ситуаций имеется возможность дистанционных консультаций с нашими ведущими медицинскими учреждениями. Например, в Республиканском кардиологическом центре специалисты готовы, как утверждает Хабиров, круглосуточно давать заключения на основании данных ЭКГ, которые получают от фельдшеров на местах.