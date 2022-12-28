В Башкирии простились с погибшим в СВО замполитом Денисом Ахтямовым

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Вчера, 27 декабря, в Учалинском районе Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Денисом Ахтямовым. Об этом рассказала пресс-служба муниципалитета.

Военнослужащий родился 6 июля 1985 года в городе Миасс Челябинской области. После окончания в 2003 году средней школы, пять лет обучался в Военном университете Минобороны на факультете военно-социальной работы. После учебы был направлен Калининград на Балтийский флот, где занимал пост заместителя командира роты охраны по воспитательной работе. В октябре этого года получил должность замкомандира полка по военно-политической работе. 7 ноября погиб во время выполнения боевого задания.

Денис Ахтямов, согласно указу главы Башкирии Радия Хабирова, был посмертно награжден орденом генерала Минигали Шаймуратова.

Церемония прощания прошла в селе Сафарово. С погибшим простились представители власти, его друзья, одноклассники, сослуживцы, ветераны боевых действий и односельчане.