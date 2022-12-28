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НовостиОбщество28 декабря 2022 3:39

В Уфе на капремонт моста в Шакше потратят 2 млрд рублей

Большую часть выделят из федеральной казны
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: pravitelstvorb.ru

Фото: pravitelstvorb.ru

В Уфе на капитальный ремонт моста в микрорайоне Шакша через реку Уфа в створе улицы Перспективной выделят порядка двух миллиардов рублей. Как отметила пресс-служба регионального правительства, 1,7 миллиардов из этой суммы составят средства из федеральной казны.

Реализация проекта рассчитана на период с 2023 по 2024 годы. Городские службы в настоящее время ведут подготовку к проведению конкурса по определению подрядчика для выполнения ремонта.

Протяженность моста составляет 440,82 метров. Во время строительно-монтажных работ движение по мосту будет частично перекрываться.