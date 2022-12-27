В Уфе женщина ударила мужа ножом в живот и укусила полицейского в предплечье

В Уфе женщина ударила мужа ножом в живот и укусила полицейского в предплечье. Об этом сообщила пресс-служба Ленинского районного суда.

Инцидент произошел 4 сентября текущего года. Во время семейной ссоры горожанка ударила своего супругам ножом в область живота. Прибывшие на место происшествия полицейские застали уфимку в агрессивном состоянии. На требования сотрудников успокоиться она не реагировала. Один из правоохранителей попробовал нацепить на нее наручники.

– Не давая надеть на вторую руку специальное средство, [женщина] укусила сотрудника в область правого предплечья, причинив ему физическую боль и телесное повреждение в виде ссадины правого предплечья, – передали в суде.

Против злоумышленницы было возбуждено уголовное дело о применении насилия против представителя власти. Суд оштрафовал ее на 20 тыс. рублей.