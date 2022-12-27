Перед ФК «Уфа» поставили задачу попасть в десятку команд «Первой лиги»

Власти Башкирии поставили перед футбольным клубом «Уфа» задачу войти в десятку команд «Первой лиги» Фото: Рустем АХУНОВ

Власти Башкирии поставили перед футбольным клубом «Уфа» задачу войти в десятку команд «Первой лиги». Об этом 27 декабря на пресс-конференции после общего собрания учредителей команды сообщил председатель ее попечительского совета и по совместительству министр спорта республики Руслан Хабибов.

– На сегодняшнем собрании учредителей мы поставили задачу Шамилю Газизову, как генеральному директору, менеджменту клуба, тренерскому составу – задача по итогам сезона войти в 10-ку команд. Мы договорились, что эта задача будет решена. Следующие задачи будем ставиться уже в новом сезоне, – цитирует чиновника пресс-служба клуба.

Газизов отметил, что «Уфа» также будет стараться «как можно дальше пройти в Кубке России».

Ранее сообщалось, что в состав учредителей футбольного клуба «Уфа» вошли Башкирия, Федерация футбола республики, мэрия Уфы и Фонд социальных целевых программ.

Сейчас в таблице «Первой лиги» «Уфа» занимает 16-е место. У команды 18 очков. У занимающего 10-е место «Нефтехимика» их 27. Впереди у клубов второго по силе дивизиона России еще 14 туров.