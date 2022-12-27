В Башкирии с 1 января 2023 года подорожает проезд в электричках

фото: glavarb.ru

В Башкирии с 1 января 2023 года подорожает проезд в пригородных поездах. Госкомтариф республики повысил предельную стоимость поездки. Соответствующее постановление было опубликовано на портале правовой информации 27 декабря.

Максимальная стоимость первых 10 километров независимо от дальности поездки составит 26 руб. на стандартной электричке и 29 руб. – на скоростной «Ласточке» (на участке Дема-Шакша – 34 руб., по карте Алга – 30). Каждый последующий километр обойдется в 2,6 и 2,9 руб. для «Стандарта» и «Ласточки» соответственно.

При оплате поездок через приложение РЖД тарифы останутся прежними:

«Стандарт»:

– 22 руб. за первые 10 километров;

– 2,2 руб. за каждый последующий километр;

– на участке Дема-Шакша 22 руб.

«Ласточка»:

– 25 руб. за первые 10 километров;

– 2,5 руб. за каждый последующий километр;

– на участке Дема-Шакша 30 руб.