В состав учредителей ФК «Уфа» вошли Башкирия, Федерация футбола и мэрия

фото: пресс-служба ФК "Уфа"

В состав учредителей футбольного клуба «Уфа» вошли Башкирия, Федерация футбола республики, мэрия Уфы и Фонд социальных целевых программ (ФСЦП). Об этом 27 декабря на совещании попечительского совета команды сообщил его председатель и министр спорта региона Руслан Хабибов.

По словам чиновника, вопрос с финансированием клуба решен. В рамках первой лиги оно будет состоять из двух частей: 200 млн рублей предоставит бюджет Башкирии и еще 200 млн – «внебюджетные источники». Кроме того, клуб оставит при себе собственные заработанные деньги.

– Главная наша задача на сегодняшний день — погасить те долги, которые скопились за последнее время. Часть этих долгов в полном объеме погашены, в том числе проценты от регионального фонда, – сказал Хабибов. – Футбольный клуб «Уфа» всегда умел зарабатывать, это у него всегда хорошо получалось, но в нынешних условиях это делать безусловно сложнее, но та практика, что есть у Шамиля Камиловича [Газизова, гендиректора клуба] при привлечении спонсорских средств, она будет продолжаться использоваться.

Газизов в свою очередь заявил, что в 2023 году клуб «выйдет без долгов», если не считать задолженности перед Региональным фондом. Функционер выразил надежду, что «этот вопрос вскоре будет решен».