Число случаев отравления наркотиками в Башкирии выросло на 35%

В январе-ноябре 2022 года в Уфе зарегистрировали 251 случай отравления наркотиками – это на 35% больше, чем за аналогичный прошлогодний период

В январе-ноябре 2022 года в Уфе зарегистрировали 251 случай отравления наркотиками – это на 35% больше, чем за аналогичный прошлогодний период (185). Об этом 26 декабря сообщил региональный Роспотребнадзор.

Скончались от передозировки запрещенными веществами в республике 132 человека (в 2021 году было 119). Наибольшее число отравлений наркотиками выявлено в Уфе (187 случаев), Стерлитамаке (12), Уфимском районе (восемь) и Туймазах (шесть).

Ранее Роспотребнадзор Башкирии рассказал, сколько жителей республики скончались от отравления алкоголем.