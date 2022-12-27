Мэрия Уфы утвердила проект комплексного развития территории в Черниковке

Мэр Уфы 26 декабря подписал постановление об утверждении проекта комплексного развития территории в Черниковке площадью 40,8 тыс. кв. м

Мэр Уфы 26 декабря подписал постановление об утверждении проекта комплексного развития территории в Черниковке площадью 40,8 тыс. кв. м. Речь идет об участках между территорией городской клинической больницы №13, улиц Интернациональной и Победы в Калининском районе.

В границах красных линий отмечена территория под комплексное развитие // фото: Google Maps

Согласно документу, предельный объект жилищного строительства на указанный территории составляет 41 тыс. кв. м. Там могут возвести жилые дома не выше 25 этажей. Комплексное развитие должно быть реализовано в течение семи лет с момента заключения соответствующего договора.

Постановление также предусматривает снос пяти признанных аварийными 2-этажных жилых домов. Они располагаются по улице Интернациональной, 53, 55, 57, 65 и 67. Кроме того, будут демонтированы гаражи, которые стоят на территории комплексного развития.