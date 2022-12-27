В Уфе вынесли приговор экс-управляющей филиала банка, похитившей из кассы 48 млн рублей

Калининский районный суд Уфы вынес приговор бывшей управляющей филиала банка. При помощи подчиненной она похитила из кассы финансовой организации почти 48 млн рублей

Калининский районный суд Уфы вынес приговор бывшей управляющей филиала банка «Открытие» Лиане Л. При помощи подчиненной она похитила из кассы финансовой организации почти 48 млн рублей. Ее судили по уголовному делу об особо крупной растрате и мошенничестве. Об этом 27 декабря сообщила региональная прокуратура.

Подсудимая, будучи руководителем отделения банка, с декабря 2016 по июль 2019 года при содействии еще одной сотрудницы получила деньги из кассы на общую сумму почти 48 млн рублей. Чтобы скрыть недостачу, она составляла расходные ордера о снятии наличных денег со счетов клиентов на требуемую сумму, после чего ее сообщница проводила их по кассе.

– Кроме того, по указанию начальника, менеджеры оформили договоры страхования жизни 23 граждан и полисы на сумму более 1,3 млн рублей без фактической их оплаты. По оформленным фиктивным соглашениях сообщницы получили мотивационные выплаты на сумму 50 тыс. рублей. Также соучастницы при открытии и пополнении вкладов граждан составляли соответствующие договоры, однако фактически деньги на лицевые счета не вносили и распорядились ими по своему усмотрению. Сумма ущерба составила почти 9 млн рублей, – добавили в прокуратуре.

Подсудимая не признала вину в преступлении. Ее приговорили к лишению свободы в колонии общего режима на пять с половиной лет. Ранее ее сообщница – Лилия А. – получила четыре с половиной года лишения свободы.

Напомним, более громкая похожая история развернулась в том же году с кассиршей Луизой Хайруллиной из башкирского города Салавата. Она похитила из кассы банка 25 млн рублей и подалась в бега. Спустя полтора месяца ее нашли и задержали. Ее осудили на пять лет тюрьмы.