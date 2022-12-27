В Башкирии простились с погибшим на СВО в ДНР старшим сержантом Вадимом Салиховым

фото: vk.com // город Сибай

В башкирском городе Сибае простились со старшим сержантом Вадимом Салиховым, который 2 декабря погиб в ходе специальной военной операции на территории Донецкой народной республики. Об этом 27 декабря сообщила городская администрация.

Салихову был 41 год. Он окончил школу №8. Службу по призыву проходил в должности наводчика-оператора БТР. С 1999 по 2000 год участвовал в боевых действиях в Чечне.

20 сентября сержант заключил контракт с Минобороны. На СВО он был командиром отделения мотострелковой роты.

Напомним, ранее стало известно, что в ходе СВО погиб десантник-доброволец из Стерлитамака Михаил Коваленко.