Вечером 27 декабря в Уфе зафиксировали 9-балльные пробки

В Уфе второй вечер подряд фиксируются 9-балльные пробки Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Сегодня вечером, во вторник 27 декабря, в Уфе зафиксировали 9-балльные пробки – такие же, как и накануне. Движение затруднено на десятках улиц.

Согласно сервису Яндекс. Пробки, по состоянию на 18:00 существенные заторы наблюдаются на улицах Колгуевской, Степана Кувыкина, Менделеева, Пархоменко, 8 Марта, Комсомольской, Рязанской, Бабушкина-Бессонова-Николая Дмитриева, Кировоградской, Зорге, Большой Гражданской, имени Города Галле, 50 лет СССР, Шафиева.

В северной части башкирской столицы трафик загружен на Уфимском Шоссе, улицах Седова, Трамвайной и Сельской Богородской.

Согласно прогнозам Яндекса, движение в городе разгрузится к 20:00.